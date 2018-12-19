Омбудсмен назвала количество переселенцев в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине более 1,6 млн переселенцев

В Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой у Facebook.

По ее словам, преимущественно с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста.

"На сегодня в Украине насчитывается около 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. В основном из оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста", - отметила Денисова.

Также она подчеркнула, что реальное количество переселенцев назвать трудно. Ведь проблемой является также то, что правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий до статуса ВПЛ.

"Ежемесячно производится более миллиона пересечений линии столкновения через пять пунктов, один из которых - полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Это еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях", - добавила омбудсмен.

Напомним, более 10% вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) сообщили о том, что испытывали дискриминацию в связи со свои статусом ВПЛ.

РБК-Украина сообщало, что более трети переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта. По результатам опроса Представительства МОМ в Украине, несмотря на экономические вызовы, внутренне перемещенные лица в Украине преимущественно остаются в своих нынешних местах проживания и налаживают отношения с принимающими общинами.