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У РФ збільшили термін тимчасового перебування для українців з ОРДЛО

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 16:10
У РФ збільшили термін тимчасового перебування для українців з ОРДЛО
Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Термін збільшено з 90 до 180 днів

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про збільшення терміну тимчасового перебування на території Росії до 180 днів для громадян України, які постійно проживають на окупованих територыях Донецької та Луганської областей. Про це повыдомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Як зазначається, згідно з текстом постанови, опублікованому на офіційному порталі правової інформації, пропонується "збільшити для громадян України, які постійно проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей України, безперервний термін тимчасового перебування на території РФ до 180 діб з дати кожного в'їзду на територію Російської Федерації".

Зазначимо, раніше цей термін становив 90 днів. 

Раніше повідомлялося, що в РФ збираються спростити процедуру отримання громадянства РФа громадянами України.

"Ми ніяких обмежень щодо громадян України вводити не будемо. Крім того, ми, навпаки, підемо по шляху лібералізації перебування громадян України на нашій території і лібералізації отримання ними російського громадянства, якщо хтось з них цього хоче", - заявив президент РФ Володимир Путін.

РБК-Україна писало, що в Україні нараховується близько 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого з окупованих територій виїжджає молодь і люди середнього віку.

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