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Путин хочет упростить получение гражданства РФ для украинцев

Новости » Политика    01.12.2018 - 23:28
Путин хочет упростить получение гражданства РФ для украинцев
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ заявил, что они намерены идти "по пути либерализации"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена идти по примеру Киева и не будут вводить никаких ограничений для пребывания и въезда граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Путин сообщил, что они собираются пойти "по пути либерализации" для получения гражданства РФ гражданами Украины.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - заявил президент РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель и Макроном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Путин дал исчерпывающее разъяснение на встрече с Меркель по черноморскому пограничному инциденту".

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