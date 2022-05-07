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РФ утвердила новый механизм обхода санкций, - Ермак

Фото: глава ОП Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

Россия продолжает искать лазейки для обхода санкций, введенных Западом. Теперь российские чиновники намерены задействовать третьи страны мира для получения товаров компаний, которые ушли с рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Есть приказ Министерства промышленности и торговли РФ, направленный на игнорирование запрета правообладателей на экспорт в страну товаров, идущих на продажу на рынке другого государства", - говорится в сообщении.

Как объяснил глава ОП, согласно новому документу, ввоз товаров, рассчитанных на продажу на другом рынке, без согласия правообладателя, теперь не будет признаваться нарушением его прав в РФ. Такие нововведения нарушают ряд действующих норм.

“Объясняя простыми словами - если автомобили Tesla с лого компании были направлены на продажу в условном Казахстане, то в России их реализация считается нарушением прав правообладателя”, - уточнил он.

Таким образом РФ хочет открыть путь к обходу ограничений, а также к наполнению рынка товарами ушедших из России компаний через другие страны.

“Мы будем предлагать нашим союзникам блокировать этот кейс с помощью инструмента санкций”, - резюмировал Ермак.

Напомним, что, по состоянию на конец марта 2022 года с рынка РФ ушло более 220 компаний.

При этом те компании, которые отказываются закрывать свой бизнес в стране-агрессоре, подвергаются бойкоту в Украине.

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