RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ затвердила новий механізм обходу санкцій, - Єрмак

Фото: голова ОП Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: РБК-Україна

Росія продовжує шукати лазівки для обходу санкцій, запроваджених Заходом. Тепер російські чиновники мають намір задіяти треті країни світу для отримання товарів компаній, що пішли з ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Є наказ Міністерства промисловості та торгівлі РФ, спрямований на ігнорування заборони правовласників на експорт у країну товарів, що йдуть на продаж на ринку іншої держави", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив голова ОП, згідно з новим документом, ввезення товарів, розрахованих на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника, тепер не визнаватиметься порушенням його прав в РФ. Такі нововведення ігнорують низку чинних норм.

"Пояснюючи простими словами - якщо автомобілі Tesla з лого компанії були спрямовані на продаж в умовному Казахстані, то в Росії їхня реалізація вважається порушенням прав правовласника", - уточнив він.

Таким чином РФ хоче відкрити шлях до обходу обмежень, а також до наповнення ринку товарами компаній, що пішли з Росії, через інші країни.

"Ми пропонуватимемо нашим союзникам блокувати цей кейс за допомогою інструменту санкцій", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, що станом на кінець березня 2022 року з ринку РФ пішло більше 220 компаній.

При цьому ті компанії, які відмовляються закривати свій бізнес у країні-агресорі, зазнають бойкоту в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАндрій ЄрмакСанкції проти РосіїВійна Росії проти України