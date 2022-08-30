РФ устроила массированный удар по Николаеву из С-300, но есть приятная новость

Атака по Николаеву в понедельник, 29 августа, российские военные устроили из нетипичного оружия С-300, отправив ракеты с захваченной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атака была проведена с оккупированной территории с нетипичным использованием зенитно-ракетных комплексов С-300, что уже типично для ударов по Николаеву", - рассказала она.

В то же время Гуменюк добавила, что одну установку С-300, которая била по Николаеву, удалось уничтожить.

"Над другими работаем", - добавила представитель Минобороны.

Обстрел Николаева 29 августа

В Николаеве днем 29 августа снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.

Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Затем глава региона Виталий Ким сообщил об 11 раненых и 2 погибших в результате обстрела. По его данным, на город упали 12 ракет, но выпущенных было больше. При этом одна из российских ракет, которая ударила по парку в центре Николаева 29 августа, была наполнена железом.