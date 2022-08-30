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РФ устроила массированный удар по Николаеву из С-300, но есть приятная новость

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Николаев, Вторник 30 августа 2022 13:04
РФ устроила массированный удар по Николаеву из С-300, но есть приятная новость Фото: последствия обстрела Николаева 29 августа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Атака по Николаеву в понедельник, 29 августа, российские военные устроили из нетипичного оружия С-300, отправив ракеты с захваченной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атака была проведена с оккупированной территории с нетипичным использованием зенитно-ракетных комплексов С-300, что уже типично для ударов по Николаеву", - рассказала она.

В то же время Гуменюк добавила, что одну установку С-300, которая била по Николаеву, удалось уничтожить.

"Над другими работаем", - добавила представитель Минобороны.

Обстрел Николаева 29 августа

В Николаеве днем 29 августа снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.

Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Затем глава региона Виталий Ким сообщил об 11 раненых и 2 погибших в результате обстрела. По его данным, на город упали 12 ракет, но выпущенных было больше. При этом одна из российских ракет, которая ударила по парку в центре Николаева 29 августа, была наполнена железом.

Напомним, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - зенитно-ракетные системы С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.

Как сообщалось, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

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