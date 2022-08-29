Обстрел Николаева: оккупанты бьют по жилым домам, есть жертвы

В результате массированного обстрела Николаева в понедельник, 29 августа, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях", - рассказал он.

Обновлено 16.24. По данным Кима, оккупанты готовятся нанести еще удар.

"Прошу всех и далее оставаться в укрытиях. Не перемещайтесь на автомобилях", - попросил глава региона.