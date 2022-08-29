Обстрел Николаева: оккупанты бьют по жилым домам, есть жертвы
Фото: оккупанты бьют по жилым домам Николаева 29 августа (GettyImages)
В результате массированного обстрела Николаева в понедельник, 29 августа, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях", - рассказал он.
Обновлено 16.24. По данным Кима, оккупанты готовятся нанести еще удар.
"Прошу всех и далее оставаться в укрытиях. Не перемещайтесь на автомобилях", - попросил глава региона.
Как сообщалось, в Николаеве днем 29 августа снова раздались мощные взрывы. Жителей призывают пройти в укрытия.
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