Мэр Николаева показал наполнение российской ракеты, попавшей в парк
Фото: последствия обстрела Николаева (t.me/dsns_telegram)
Российская ракета, которая ударила по парку в центре Николаева 29 августа, была наполнена железом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Александра Сенкевича.
"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, поэтому здесь обошлось без жертв", - написал он и добавил фото.
Сенкевич отметил, что всего в результате массированного обстрела города ранения получили 24 человека, два человека погибли.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Николаев. В частности, россияне попали в жилые дома и учебные заведения.
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