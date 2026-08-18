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РФ уночі атакувала Україну з шести напрямків, є прильоти

08:30 18.08.2026 Вт
1 хв
Повітряний напад ворога досі триває
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сили ППО знешкодили чимало ворожих БпЛА (Getty Images)

Минулої ночі Росія скерувала на Україну понад 140 дронів різних типів, однак більшість з них не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Для здійснення ударів ворог застосував 147 безпілотників, а саме:

  • ударні БпЛА типу "Shahed", зокрема реактивні;
  • дрони "Гербера";
  • безпілотники-імітатори "Пародія".

Вони здійснювали атаку із напрямків: Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.

До відбиття повітряної атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, сили ППО змогли збити/подавити 111 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано:

  • влучання російських БпЛА на 19 локаціях;
  • падіння збитих дронів та їхніх уламків у 3 місцях.

Повітряна атака противника триває. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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