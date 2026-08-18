РФ уночі атакувала Україну з шести напрямків, є прильоти

До речі, нещодавно стало відомо, що РФ будує нові секретні бази для запуску реактивних дронів далекої дії.

Також РБК-Україна дізнавалося в експерта, яким чином ППО буде знешкоджувати реактивні "Шахеди" в майбутньому.

Окрім того, раніше ворог уперше показав модернізований реактивний дрон БМ-35.