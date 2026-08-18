РФ уночі атакувала Україну з шести напрямків, є прильоти

Минулої ночі Росія скерувала на Україну понад 140 дронів різних типів, однак більшість з них не досягли своїх цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Для здійснення ударів ворог застосував 147 безпілотників, а саме:
Вони здійснювали атаку із напрямків: Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.
До відбиття повітряної атаки були залучені:
Згідно з останніми даними, сили ППО змогли збити/подавити 111 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано:
Повітряна атака противника триває. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
До речі, нещодавно стало відомо, що РФ будує нові секретні бази для запуску реактивних дронів далекої дії.
Також РБК-Україна дізнавалося в експерта, яким чином ППО буде знешкоджувати реактивні "Шахеди" в майбутньому.
Окрім того, раніше ворог уперше показав модернізований реактивний дрон БМ-35.