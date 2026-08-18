RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ ночью атаковала Украину с шести направлений, есть прилеты

08:30 18.08.2026 Вт
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается до сих пор
aimg Юлия Капитонова
Фото: Силы ПВО обезвредили немало враждебных БПЛА (Getty Images)

Прошлой ночью Россия направила на Украину более 140 дронов разных типов, однако большинство из них не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Для осуществления ударов враг применил 147 беспилотников, а именно:

  • ударные БпЛА типа "Shahed", в том числе реактивные;
  • дроны "Гербера";
  • беспилотники-имитаторы "Пародия".

Они летели по направлениям: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделы РЭБ;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Согласно последним данным, силы ПВО смогли сбить/подавить 111 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано:

  • попадания российских БпЛА на 19 локациях;
  • падение взбитых дронов и их обломков в 3 местах.

Воздушная атака противника продолжается. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против УкраиныАтака дроновПВО