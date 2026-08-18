РФ ночью атаковала Украину с шести направлений, есть прилеты

Прошлой ночью Россия направила на Украину более 140 дронов разных типов, однако большинство из них не достигли своих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Для осуществления ударов враг применил 147 беспилотников, а именно:
Они летели по направлениям: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.
К отражению воздушной атаки были привлечены:
Согласно последним данным, силы ПВО смогли сбить/подавить 111 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано:
Воздушная атака противника продолжается. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Кстати, недавно стало известно, что РФ строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия.
Также РБК-Украина узнавало у эксперта, каким образом ПВО будет обезвреживать реактивные "Шахеды" в будущем.
Кроме того, ранее враг впервые показал модернизированный реактивный дрон БМ-35.