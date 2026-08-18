РФ ночью атаковала Украину с шести направлений, есть прилеты

Для осуществления ударов враг применил 147 беспилотников, а именно:

ударные БпЛА типа "Shahed", в том числе реактивные;

дроны "Гербера";

беспилотники-имитаторы "Пародия".

Они летели по направлениям: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделы РЭБ;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Согласно последним данным, силы ПВО смогли сбить/подавить 111 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано:

попадания российских БпЛА на 19 локациях;

падение взбитых дронов и их обломков в 3 местах.

Воздушная атака противника продолжается. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.