Війська КНДР допомагають росіянам запускати ракети KN-23, - The Guardian
Північна Корея, ймовірно, розгорнула свої війська разом з російськими в Україні. Північнокорейці можуть допомагати із запуском ракет KN-23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як пише видання, північнокорейські військові інженери, ймовірно, допомагають Росії наносити удари по Україні балістичними ракетами. А північнокорейці, які діяли на окупованих територіях України, вже загинули.
Зокрема, одне з джерел The Guardian завило, що десятки північнокорейців перебувають за російською лінією фронту в командах, які "підтримують пускові установки для ракет КN-23".
Вперше про присутність північнокорейців в Україні заговорили минулого тижня. Тоді, у Південній Кореї заявили, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Російській Федерації. А незадовго до цього ЗМІ повідомляли про те, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї.
Як зауважили в The Guardian, іноземці і раніше воювали в Україні як найманці на боці Росії, але якщо північнокорейці перебувають на території України, то це буде перший випадок, коли іноземний уряд відправив війська у військовій формі на підтримку війни Москви.
"Приєднання до війни проти України дає Північній Кореї можливість випробувати зброю, отримати бойовий досвід для своїх військ і зміцнити свої позиції в якості потужного міжнародного союзника", - пише The Guardian.
В Україні вже є військові КНДР
На початку літа диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство. Воно передбачало взаємну допомогу в разі агресії проти однієї з країн. Тоді ж Путін намагався переконати Кім Чен Ина відкрити дипломатичні місії в окупованих Донецьку та Луганську. А Пентагон висловив занепокоєння, заявивши, що північнокорейські солдати в Україні можуть стати "гарматним м'ясом".
Нещодавно джерела РБК-Україна повідомили, що через удар під Донецьком 3 жовтня дійсно були ліквідовані понад 20 окупантів. Серед них - військові з Північної Кореї.
Пізніше ми писали про те, скільки військових може відправити Північна Корея до України на допомогу росіянам.
Вчора ж Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку 67-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, який розташований у Брянській області. Зокрема там зберігались снаряди з Північної Кореї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.