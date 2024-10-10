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Війська КНДР допомагають росіянам запускати ракети KN-23, - The Guardian

Четвер 10 жовтня 2024 16:10
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Війська КНДР допомагають росіянам запускати ракети KN-23, - The Guardian Фото: Кім Чен Ин та Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Кава

Північна Корея, ймовірно, розгорнула свої війська разом з російськими в Україні. Північнокорейці можуть допомагати із запуском ракет KN-23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, північнокорейські військові інженери, ймовірно, допомагають Росії наносити удари по Україні балістичними ракетами. А північнокорейці, які діяли на окупованих територіях України, вже загинули.

Зокрема, одне з джерел The Guardian завило, що десятки північнокорейців перебувають за російською лінією фронту в командах, які "підтримують пускові установки для ракет КN-23".

Вперше про присутність північнокорейців в Україні заговорили минулого тижня. Тоді, у Південній Кореї заявили, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Російській Федерації. А незадовго до цього ЗМІ повідомляли про те, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї.

Як зауважили в The Guardian, іноземці і раніше воювали в Україні як найманці на боці Росії, але якщо північнокорейці перебувають на території України, то це буде перший випадок, коли іноземний уряд відправив війська у військовій формі на підтримку війни Москви.

"Приєднання до війни проти України дає Північній Кореї можливість випробувати зброю, отримати бойовий досвід для своїх військ і зміцнити свої позиції в якості потужного міжнародного союзника", - пише The Guardian.

В Україні вже є військові КНДР

На початку літа диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство. Воно передбачало взаємну допомогу в разі агресії проти однієї з країн. Тоді ж Путін намагався переконати Кім Чен Ина відкрити дипломатичні місії в окупованих Донецьку та Луганську. А Пентагон висловив занепокоєння, заявивши, що північнокорейські солдати в Україні можуть стати "гарматним м'ясом".

Нещодавно джерела РБК-Україна повідомили, що через удар під Донецьком 3 жовтня дійсно були ліквідовані понад 20 окупантів. Серед них - військові з Північної Кореї.

Пізніше ми писали про те, скільки військових може відправити Північна Корея до України на допомогу росіянам.

Вчора ж Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку 67-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, який розташований у Брянській області. Зокрема там зберігались снаряди з Північної Кореї.

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