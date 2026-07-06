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РФ ударила по заправці SOCAR на Миколаївщині, Азербайджан вимагає пояснень

17:56 06.07.2026 Пн
2 хв
Чаша терпіння Азербайджану переповнилася через постійні атаки РФ по його АЗС в Україні
aimg Олена Бджола
Фото: АЗС SOCAR в Миколаївській області після російського обстрілу (facebook.com. SOCAR.Energy.Ukraine)

МЗС Азербайджану запросило посла Росії на "теплу" розмову. Причиною став ще один обстріл об'єктів SOCAR в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Азербайджану.

Азербайджан викликав посла Росії "на килим"

Міністерство закордонних справ Азербайджану вручило ноту протесту послу Росії Михайлу Євдокимову. Приводом став черговий удар по автозаправній станції компанії SOCAR на Миколаївщині.

МЗС Азербайджану заявило, що удар увечері 5 липня не є поодиноким випадком.

За даними дипломатів, раніше у результаті бойових дій пошкодження отримали в Одеській області:

  • газорозподільна компресорна станція,
  • нафтобаза SOCAR.

Це призвело до матеріальних збитків і поранень співробітників компанії.

Які ще об'єкти Азербайджану руйнувала РФ в Україні

Крім того, Азербайджан зауважив, що пошкодження від ударів РФ отримали будівлі:

  • азербайджанського посольства у Києві,
  • почесного консульства у Харкові.

У Баку закликали Москву надати роз'яснення, провести всебічне розслідування всіх згаданих інцидентів і дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільних об'єктів та диппредставництв.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія тричі атакувала енергетику і посольство Азербайджану в Україні. У відповідь країна зробила "спеціальні" заяви, поінформувала посла та подала дипломатичну ноту.

До будівлі МЗС Азербайджану викликали російського посла Михайла Євдокимова. Йому висловили протест у зв'язку з потраплянням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства у Києві у листопаді 2025 року.

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