РФ ударила по заправці SOCAR на Миколаївщині, Азербайджан вимагає пояснень

МЗС Азербайджану запросило посла Росії на "теплу" розмову. Причиною став ще один обстріл об'єктів SOCAR в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Азербайджану.
Міністерство закордонних справ Азербайджану вручило ноту протесту послу Росії Михайлу Євдокимову. Приводом став черговий удар по автозаправній станції компанії SOCAR на Миколаївщині.
МЗС Азербайджану заявило, що удар увечері 5 липня не є поодиноким випадком.
За даними дипломатів, раніше у результаті бойових дій пошкодження отримали в Одеській області:
Це призвело до матеріальних збитків і поранень співробітників компанії.
Крім того, Азербайджан зауважив, що пошкодження від ударів РФ отримали будівлі:
У Баку закликали Москву надати роз'яснення, провести всебічне розслідування всіх згаданих інцидентів і дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільних об'єктів та диппредставництв.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія тричі атакувала енергетику і посольство Азербайджану в Україні. У відповідь країна зробила "спеціальні" заяви, поінформувала посла та подала дипломатичну ноту.
До будівлі МЗС Азербайджану викликали російського посла Михайла Євдокимова. Йому висловили протест у зв'язку з потраплянням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства у Києві у листопаді 2025 року.