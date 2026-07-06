РФ ударила по заправке SOCAR на Николаевщине, Азербайджан требует объяснений

МИД Азербайджана пригласил посла России на "теплый" разговор. Причиной послужил еще один обстрел объектов SOCAR в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту протеста послу России Михаилу Евдокимову. Поводом стал очередной удар по автозаправочной станции компании SOCAR Николаевской области.
МИД Азербайджана заявил, что удар вечером 5 июля не является единичным случаем.
По данным дипломатов, ранее в результате боевых действий повреждения получили в Одесской области:
Это привело к материальному ущербу и ранениям сотрудников компании.
Кроме того, Азербайджан отметил, что повреждения от ударов РФ получили здания:
В Баку призвали Москву предоставить разъяснения, провести всестороннее расследование всех упомянутых инцидентов и соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и диппредставительств.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия трижды атаковала энергетику и посольство Азербайджана в Украине. В ответ страна сделала "специальные" заявления, проинформировала посла и подала дипломатическую ноту.
В здание МИД Азербайджана вызвали российского посла Михаила Евдокимова. Ему выразили протест в связи с попаданием ракеты "Искандер" на территорию посольства азербайджанского в Киеве в ноябре 2025 года.