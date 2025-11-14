ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Навмисний удар? Азербайджан вимагає від РФ пояснити атаку біля посольства в Києві

Баку, П'ятниця 14 листопада 2025 15:45
UA EN RU
Навмисний удар? Азербайджан вимагає від РФ пояснити атаку біля посольства в Києві Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла у зв'язку з нічною атакою на Київ, унаслідок якої постраждала будівля посольства в столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Азербайджану.

Що говорить МЗС Азербайджану

Повідомляється, що в будівлю МЗС викликали російського посла Михайла Євдокимова. Якому висловили протест у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства.

Послу вручили ноту, а також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. Обійшлося без жертв.

Не перший акт проти Азербайджану

Російській стороні нагадали, що подібні порушення міжнародного права під час російсько-української війни мали місце і раніше.

Наприклад, 10 березня 2022 року росіяни завдали авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

2 січня 2024 року через приліт ракети "Кинджал" за 35 кроків від будівлі посольства в Києві утворилася воронка на три метри. А на глибині 8 метрів знайшли боєприпас, що не розірвався.

28 серпня 2025 року внаслідок удару приблизно за 50 метрів від посольства теж було пошкоджено адмінбудівлю, консульський відділ і резиденцію посла.

8 і 18 серпня 2025 року російські дрони атакували нафтобазу компанії SOCAR на Одещині. Унаслідок чого постраждали співробітники і було завдано значної шкоди інфраструктурі.

Чого Азербайджан хоче від Росії

Офіційний Баку зазначає, що раніше інформував російську сторону про всі інциденти офіційними нотами. А координати будівель дипломатичних представництв в Україні були передані росіянам.

Повідомляється, що тоді Москва запевнила, що ці координати будуть враховані міноборони Росії.

"Під час зустрічі було наголошено, що такі атаки на наші дипломатичні представництва є неприпустимими, і було запропоновано провести відповідне розслідування та надати детальні пояснення", - йдеться в повідомленні азербайджанського МЗС.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки на Київ було пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.

Детальніше про пошкодження там і в сквері імені Гейдара Алієва, який знаходиться поруч, - читайте в репортажі РБК-Україна.

Лідери України та Азербайджану вже зідзвонилися, і Ільхам Алієв засудив крайній російський удар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Азербайджан Ракетна атака
Новини
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе