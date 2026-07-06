РФ ударила по заправці SOCAR на Миколаївщині, Азербайджан вимагає пояснень

Фото: АЗС SOCAR в Миколаївській області після російського обстрілу (facebook.com. SOCAR.Energy.Ukraine)

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МЗС Азербайджану запросило посла Росії на "теплу" розмову. Причиною став ще один обстріл об'єктів SOCAR в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Азербайджану.

Азербайджан викликав посла Росії "на килим" Міністерство закордонних справ Азербайджану вручило ноту протесту послу Росії Михайлу Євдокимову. Приводом став черговий удар по автозаправній станції компанії SOCAR на Миколаївщині. МЗС Азербайджану заявило, що удар увечері 5 липня не є поодиноким випадком. За даними дипломатів, раніше у результаті бойових дій пошкодження отримали в Одеській області: газорозподільна компресорна станція,

нафтобаза SOCAR. Це призвело до матеріальних збитків і поранень співробітників компанії. Які ще об'єкти Азербайджану руйнувала РФ в Україні Крім того, Азербайджан зауважив, що пошкодження від ударів РФ отримали будівлі: азербайджанського посольства у Києві,

почесного консульства у Харкові. У Баку закликали Москву надати роз'яснення, провести всебічне розслідування всіх згаданих інцидентів і дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільних об'єктів та диппредставництв.