РФ ударила по заправке SOCAR на Николаевщине, Азербайджан требует объяснений

Фото: АЗС SOCAR в Николаевской области после российского обстрела (facebook.com. SOCAR.Energy.Ukraine)

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МИД Азербайджана пригласил посла России на "теплый" разговор. Причиной послужил еще один обстрел объектов SOCAR в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Азербайджан вызвал посла России "на ковер" Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту протеста послу России Михаилу Евдокимову. Поводом стал очередной удар по автозаправочной станции компании SOCAR Николаевской области. МИД Азербайджана заявил, что удар вечером 5 июля не является единичным случаем. По данным дипломатов, ранее в результате боевых действий повреждения получили в Одесской области: газораспределительная компрессорная станция,

нефтебаза SOCAR. Это привело к материальному ущербу и ранениям сотрудников компании. Какие еще объекты Азербайджана разрушала РФ в Украине Кроме того, Азербайджан отметил, что повреждения от ударов РФ получили здания: азербайджанского посольства в Киеве,

почетного консульства в Харькове. В Баку призвали Москву предоставить разъяснения, провести всестороннее расследование всех упомянутых инцидентов и соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и диппредставительств.