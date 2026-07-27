РФ ударила по заблокованих суднах у портах Миколаївщини: є загиблий і поранені

Цього разу під російські удари потрапили судна, заблоковані в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Увесь цей час вони не здійснювали жодних комерційних рейсів.

"Внаслідок атаки є загиблий і поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в заяві.

У ДП "Адміністрація морських портів України" наголошують, що це був новий свідомий удар ворога по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі.

"Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків", - зазначили у державному підприємстві.

Наразі триває фіксація російських злочинів та їхніх наслідків.

На цьому тлі Україна знову закликала своїх союзників рішуче відреагувати на удари Росії по цивільному торговельному флоту.