РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов: что известно о последствиях

Ночью Россия атаковала Украину "Кинжалом" и более сотней дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.

Чем атаковали и откуда

В ночь на 28 мая Россия нанесла массированный удар по Украине. Противник применил аэробаллистическую ракету "Кинжал" - ее запустили из воздушного пространства Липецкой области.

Вместе с ракетой враг выпустил 147 ударных беспилотников различных типов:

Shahed;

"Гербера";

"Италмас";

дроны других модификаций.

Также были реактивные БпЛА. Беспилотники летели с нескольких направлений - из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма (Гвардейское и Чауда).

Фото: Россия снова применила "Кинжал" - что известно о последствиях ночного удара

По предварительным данным на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 138 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание аэробаллистической ракеты "Кинжал" и 9 ударных беспилотников на 7 локациях. На 6 локациях упали обломки сбитых дронов.