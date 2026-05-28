РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов: что известно о последствиях
Ночью Россия атаковала Украину "Кинжалом" и более сотней дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.
Чем атаковали и откуда
В ночь на 28 мая Россия нанесла массированный удар по Украине. Противник применил аэробаллистическую ракету "Кинжал" - ее запустили из воздушного пространства Липецкой области.
Вместе с ракетой враг выпустил 147 ударных беспилотников различных типов:
- Shahed;
- "Гербера";
- "Италмас";
- дроны других модификаций.
Также были реактивные БпЛА. Беспилотники летели с нескольких направлений - из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма (Гвардейское и Чауда).
Фото: Россия снова применила "Кинжал" - что известно о последствиях ночного удара (t.me/kpszsu)
По предварительным данным на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 138 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание аэробаллистической ракеты "Кинжал" и 9 ударных беспилотников на 7 локациях. На 6 локациях упали обломки сбитых дронов.
Недавно мы писали, что Россия обстреляла Херсон. Снаряды попали в детскую площадку в Корабельном районе. Под удар попала мать с двумя дочерьми трех и шести лет, погиб мужчина.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу раскрыл детали массированной атаки 24 мая. Во время того удара Россия применила два "Орешника", один из которых попал в Киевскую область.