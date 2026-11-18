РФ ударила по центру Одеси: загинули троє людей, є постраждалі
18 листопада російські загарбники здійснили нову атаку на Одесу, внаслідок якої є жертва та потерпілі.
Про це заявив глава Одеської МВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Близько 10: 20 стало відомо, що ворог скоїв черговий повітряний напад на місто.
Під удар російських окупантів цього разу потрапив житловий будинок в центрі Одеси.
"Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюємо", - написав Лисак.
Вже за кілька хвилин він повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина.
Щирі співчуття рідним і близьким", - додав глава МВА.
За його словами, також є потерпілі, однак їхня кількість наразі не розкривається.
"Усім надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється", - наголосив Лисак.
Оновлено об 11:16
Глава Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 7 цивільних.
"Пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автівок. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - написав він.
Оновлено об 11:27
Лисак заявив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.
"Щирі співчуття рідним і близьким. Це непоправна втрата", - наголосив він.
За словами Лисака, під час другої атаки на центр міста постраждав житловий будинок та навчальний заклад.
Як уточнив Кіпер, обидві загиблі - жінки.
Оновлено о 11:48
Наразі відомо вже про трьох загиблих внаслідок удару РФ по центу Одеси.
"Серед них - дві жінки та чоловік. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація уточнюється", - повідомив Кіпер.
Раніше РБК-Україна розповідало, що росіяни завдали удару по ринку на Харківщині - постраждало чимало цивільних, зокрема дитина.
Окрім того, ми писали, чим РФ атакувала Україну вночі 18 листопада та скільки цілей змогла знешкодити ППО.