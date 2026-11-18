18 ноября российские захватчики совершили новую атаку на Одессу, в результате которой есть жертва и пострадавшие.

Об этом заявил глава Одесской МВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Около 10:20 стало известно, что враг совершил очередное воздушное нападение на город.

Под удар российских оккупантов на этот раз попал жилой дом в центре Одессы.



"Информацию о пострадавших и масштабах разрушений уточняем", - написал Лысак.

Уже через несколько минут он сообщил, что в результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

"К сожалению, в результате вражеской атаки на Одессу погиб человек.

Искренние соболезнования родным и близким", - добавил глава МВА.



По его словам, также пострадавшие, однако их количество пока не раскрывается.

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Информация уточняется", - подчеркнул Лысак.

Обновлено в 11:17

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 7 мирных жителей.

"Повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько машин. Информация о последствиях атаки уточняется", - написал он.

Обновлено в 11:27

Лысак заявил, что количество погибших возросло до двух человек.

"Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата", - подчеркнул он.

По словам Лысака, во время второй атаки на центр города пострадали жилой дом и учебное заведение.

Как уточнил Кипер, обе погибшие - женщины.