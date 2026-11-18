РФ уночі атакувала Україну понад 140 дронами: як відпрацювала ППО
Протягом минулої ночі російські загарбники били по Україні безпілотниками різних типів. Однак більшість з них змогли знешкодити сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну 141 ударним безпілотником, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Серед них 73 були реактивними.
Повітряний напад розпочався ще о 18:00 17 листопада. Ворожі дрони запускали з напрямків Орел, Міллерово (РФ), а також з окупованого Криму - Чауда та Гвардійське.
До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 126 ворожих безпілотників, зокрема 59 реактивних, "Гербера" та дрони інших типів.
Водночас кілька ударних безпілотників досі залишаються в повітрі, бойова робота триває.
Також вказано, що зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на семи локаціях.
До речі, раніше стало відомо, що Британія пердасть Україні понад 1000 ракет для ППО малої дальності.
А РБК-Україна повідомляло, що винищувачі Gripen для України зможуть отримати комплексний пакет озброєння. У цьому питанні допоможуть кілька союзників Києва.
Також ми писали, що президент Володимир Зеленський запропонував партнерам "справедливу угоду", щоб ті допомогли ракетами для ППО.