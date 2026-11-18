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Протягом минулої ночі російські загарбники били по Україні безпілотниками різних типів. Однак більшість з них змогли знешкодити сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.