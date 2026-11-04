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РФ ударила по торговому центрі в Одесі (фото)

08:20 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по торговому центрі в Одесі (t.me/dsns_telegram)

Росіяни поцілили по торговому центрі в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На щастя, внаслідок удару загиблих чи травмованих немає.

Через атаку виникла велика пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

"В Одесі після російського влучання в торговельний центр спалахнула пожежа. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на більшу площу", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що з людьми на місці події працюють психологи ДСНС.

Начальник Одеської МВА також зазначив, що унаслідок удару по ТЦ вибито вікна в сусідніх будівлях.

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