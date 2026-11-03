РФ атакувала підстанцію, критично важливу для роботи Хмельницької АЕС, - Шмигаль

Росія ударила по критично важливій підстанції, яка забезпечує роботу Хмельницьої АЕС. Це загрожує ядерній безпеці усієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля після зустрічі з послами країн G7, ЄС та NB8.

Шмигаль поінформував партнерів про сьогоднішній масований обстріл України. "Росія застосувала 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями знову стали об’єкти енергетики - електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії", - каже він. Міністр зазначив, що ворог спрямував три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС. "Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ", - зауважив він. Шмигаль повідомив, що Україна очікує відповідної реакції міжнародних партнерів на удари РФ по інфраструктурі, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія планує вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України та спричинити масштабну гуманітарну кризу. Головними цілями для ударів ворог обрав Київ, Харків та Одесу.

Крім того, Росія відновила удари по українській енергетиці, через що перебої зі світлом вже почалися у Києві та ряді регіонів напередодні опалювального сезону.

Також стало відомо, що під час масованої російської атаки 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями зафіксували понад 160 безпілотників.