Росія атакувала Одесу, під ударом опинилася торговельна інфраструктура

Увечері 3 листопада Росія атакувала Одесу. Внаслідок удару постраждала торговельна інфраструктура міста, за даними місцевих пабліків, приліт був по одному з торгових центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та місцеві Telegram-канали.

Під удар потрапили об'єкти торговельної інфраструктури Одеси.

За даними місцевих Telegram-каналів, приліт був по одному з торгових центрів. Офіційно це поки не підтверджували.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. Дані про наслідки атаки уточнюються.