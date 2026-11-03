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Росія атакувала Одесу, під ударом опинилася торговельна інфраструктура

23:26 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росія атакувала Одесу, під ударом опинилася торговельна інфраструктура Фото: на місцях влучань працюють екстрені служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Увечері 3 листопада Росія атакувала Одесу. Внаслідок удару постраждала торговельна інфраструктура міста, за даними місцевих пабліків, приліт був по одному з торгових центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та місцеві Telegram-канали.

Під удар потрапили об'єкти торговельної інфраструктури Одеси.

За даними місцевих Telegram-каналів, приліт був по одному з торгових центрів. Офіційно це поки не підтверджували.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. Дані про наслідки атаки уточнюються.

Одещина регулярно опиняється під ударами. У ніч на 2 листопада окупанти атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Під прицілом РФ опиняються й цивільні підприємства. 21 і 22 жовтня Росія дві ночі поспіль била по харчовому підприємству "Титан", яке випускає м'ясо-молочну продукцію під брендом "Кілія". Внаслідок влучання майже повністю вигоріла адміністративна будівля заводу.

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