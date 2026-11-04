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РФ ударила по торговому центру в Одессе (фото)

08:20 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по торговому центру в Одессе (t.me/dsns_telegram)

Россияне ударили по торговому центре в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

К счастью, в результате удара погибших или травмированных нет.

Из-за атаки возник большой пожар, который спасатели уже ликвидировали.

"В Одессе после российского попадания в торговый центр вспыхнул пожар. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что с людьми на месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Начальник Одесской МВА также отметил, что в результате удара по ТЦ выбиты окна в соседних зданиях.

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