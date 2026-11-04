РФ ударила по торговому центру в Одессе (фото)

Россияне ударили по торговому центре в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
К счастью, в результате удара погибших или травмированных нет.
Из-за атаки возник большой пожар, который спасатели уже ликвидировали.
"В Одессе после российского попадания в торговый центр вспыхнул пожар. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что с людьми на месте происшествия работают психологи ГСЧС.
Начальник Одесской МВА также отметил, что в результате удара по ТЦ выбиты окна в соседних зданиях.
Ранее РБК-Украина сообщало, что при атаке на Одессу под ударом оказалась торговая инфраструктура.
Ранее РФ атаковала подстанцию, которая является критически важной для работы Хмельницкой АЭС.