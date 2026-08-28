РФ ударила по складах в районі Житомирської траси, лунають повторні вибухи

Пожежа у районі Житомирської траси

Ткаченко зауважив, що через масштабну пожежу тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

"На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу", - зауважив він.

Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється.

Ткаченко попросив жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб.

Що відомо про НС

Першими про вибухи поблизу Житомирської траси повідомили у соцмережах.

Потім з'явилися відео з масштабною пожежею.

Користувачі писали про великий "прильот", проте офіційної інформації тоді ще не було.

Раніше РБК-Україна писало, що рух в обох напрямках по частині Житомирської траси перекрито. Є альтернативні маршрути.

Також повідомлялося, що Київська область зазнала вже 38 ворожих атак, починаючи з першого влучання вночі 27 серпня.