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38 атак та 20 тривог. Рятувальники зробили важливе звернення до мешканців Києва та області

11:38 28.08.2026 Пт
2 хв
Серед цивільних є жертви через нехтування правилами безпеки
aimg Валерій Ульяненко
38 атак та 20 тривог. Рятувальники зробили важливе звернення до мешканців Києва та області Фото: ліквідація наслідків ворожого обстрілу (ДСНС)
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Російські окупанти продовжують тероризувати Київ та Київську область - за дві доби РФ здійснила 38 атак. Вчора у столиці пролунало 13 тривог, а сьогодні - вже 8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

Рятувальники розповіли, що Київська область зазнала вже 38 ворожих атак, починаючи з першого влучання вночі 27 серпня.

"Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. З початку їхньої роботи сигнал повітряної тривоги лунав 20 разів. Вогнеборці змушені постійно переривати гасіння пожеж, відходити в укриття через загрозу повторних прильотів і знову повертатися до приборкання вогню", - йдеться у заяві.

Водночас у ДСНС наголосили, що через підвищений інтерес до процесу гасіння громадяни нехтують правилами безпеки, тому там, де триває ліквідація наслідків, вже є загиблі і поранені цивільні.

"Будьте вкрай обережні! Не заходьте в райони, де триває ліквідація наслідків обстрілів, та без нагальної потреби не виходьте з укриттів чи безпечних місць", - закликали рятувальники.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що атаки реактивними дронами по Київщині, які відбуваються хвилями та провокують тривалі повітряні тривоги, спрямовані на виснаження української ППО та населення.

Зазначимо, російські війська атакували складські приміщення "Нової пошти" у Білогородській громаді. Після першого влучання окупанти завдали ще двох ударів по цій самій локації, поки там тривала ліквідація пожежі.

Крім того, вранці 28 серпня росіяни вдарили по торговому центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу будівля зазнала пошкоджень, одна людина постраждала.

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