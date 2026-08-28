На Київщині повністю перекрили рух по частині Житомирської траси, - поліція

Рух в обох напрямках по частині Житомирської траси перекрито. Водії можуть здійснити об'їзд альтернативними маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальник Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ-Чоп в обох напрямках", - розповів він.

Білошицький закликав врахувати цю інформацію під час вибору маршруту слідування.

Об'їзд може бути здійснений кількома маршрутами:

Фото: маршрут об'їзду (Google Maps)

Фото: маршрут об'їзду (Google Maps)

Варто зазначити, що в мережі пишуть про сильний "прильот", однак офіційної інформації станом на зараз ще немає.

Оновлено о 22:24

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами.

"На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу. Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється", - зазначив він.

Ткаченко закликав жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб.

Оновлено о 22:34

Білошицький повідомив, що у зв'язку із обстановкою на трасі Київ-Чоп частково обмежується рух усіх транспортних засобів Берестейським проспектом та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира.

Він зазначив, що рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливості.

Нагадаємо, за останні дві доби російські окупанти здійснили 38 атак на Київ та Київську область. Напередодні у столиці 13 разів оголошували повітряну тривогу, а сьогодні - вже 8 разів.