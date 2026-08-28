РФ ударила по складам в районе Житомирской трассы, раздаются повторные взрывы

Пожар в районе Житомирской трассы

Ткаченко отметил, что из-за масштабного пожара временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15 по 32 километр.

"На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар", - заметил он.

Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.

Ткаченко попросил жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.

Что известно о ЧС

Первыми о взрывах вблизи Житомирской трассы сообщили в соцсетях.

Затем появилось видео с масштабным пожаром.

Пользователи писали о большом "прилете", однако официальной информации тогда еще не было.

Ранее РБК-Украина писало, что движение по обоим направлениям по части Житомирской трассы перекрыто. Есть альтернативные маршруты.

Также сообщалось, что Киевская область подверглась уже 38 вражеским атакам, начиная с первого попадания ночью 27 августа.