По Києву та області триває атака, є поранені

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Увечері 28 серпня удари Росії по Києву та області призвели до поранень двох людей. Рятувальники гасять масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і голови Київської ОДА Тимура Ткаченка у Telegram.

Ворог атакує Київ Кличко зазначив, що надвечір у Святошинському районі, попередньо, є один постраждалий від російських обстрілів. "Бригада медиків виїхала на місце", - уточнив він. Ситуація в області Ткаченко повідомив. що у Бориспільському районі поранено ще одну людину. "Чоловік отримав осколкове поранення та був доставлений до місцевої лікарні", - уточнив він. Голова Київської ОДА зауважив, що ворожа атака триває. Під ударом: склади,

приватні будинки,

інші цивільні об’єкти. Ткаченко попросив всіх жителів регіону: не ігнорувати сигнали повітряної тривоги,

перебувати у безпечних місцях. Рятувальники гасять пожежі ДСНС показала відео роботи з ліквідації пожеж на Київщині після російських "прильотів" 27-28 серпня. "2 дні роботи в надскладних умовах… Дякуємо за мужність і стійкість", - йдеться у дописі.