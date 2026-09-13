ua en ru
Нд, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ ударила по логістичній інфраструктурі Одещини: двоє постраждалих (фото)

00:32 13.09.2026 Нд
1 хв
Пошкоджені будівля та вантажівка
aimg Катерина Коваль
РФ ударила по логістичній інфраструктурі Одещини: двоє постраждалих (фото) Фото: постраждалий внаслідок російської атаки (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Увечері 12 вересня Росія завдала удару по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини. Унаслідок атаки постраждали дві людини, пошкоджено будівлю та вантажний автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Увечері 12 вересня росіяни завдали удару по логістичній інфраструктурі регіону.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Пошкоджені будівля та вантажний автомобіль.

Фото: наслідки російської атаки по Одеській області (t.me/dsns_telegram)

На місці разом із рятувальниками працювали дві місцеві пожежні команди.

Нагадаємо, під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки в Одесі, яка постраждала внаслідок нічної атаки РФ 12 вересня, пізніше виявили тіло загиблого.

Одеса залишається під постійними ворожими ударами - 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітаркою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні
Новини
Наслідки удару по Одесі: під завалами будинку виявили тіло людини
Наслідки удару по Одесі: під завалами будинку виявили тіло людини
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech