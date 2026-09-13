РФ ударила по логістичній інфраструктурі Одещини: двоє постраждалих (фото)

Увечері 12 вересня Росія завдала удару по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини. Унаслідок атаки постраждали дві людини, пошкоджено будівлю та вантажний автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

На місці разом із рятувальниками працювали дві місцеві пожежні команди.

Нагадаємо, під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки в Одесі, яка постраждала внаслідок нічної атаки РФ 12 вересня, пізніше виявили тіло загиблого.

Одеса залишається під постійними ворожими ударами - 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітаркою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.