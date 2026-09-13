РФ ударила по логистической инфраструктуре Одесщины: двое пострадавших (фото)
Вечером 12 сентября Россия нанесла удар по объекту логистической инфраструктуры Одесской области. В результате атаки пострадали два человека, повреждено здание и грузовой автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Вечером 12 сентября россияне нанесли удар по логистической инфраструктуре региона.
В результате атаки пострадали два человека.
Повреждены здание и грузовик.
Фото: последствия российской атаки по Одесской области (t.me/dsns_telegram)
На месте вместе со спасателями работали две местные пожарные команды.
Напомним, во время разбора завалов поврежденной многоэтажки в Одессе, пострадавшей в результате ночной атаки РФ 12 сентября, позже обнаружили тело погибшего.
Одесса остается под постоянными вражескими ударами - 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитаркой в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.