РФ ударила по логистической инфраструктуре Одесщины: двое пострадавших (фото)

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Вечером 12 сентября Россия нанесла удар по объекту логистической инфраструктуры Одесской области. В результате атаки пострадали два человека, повреждено здание и грузовой автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Вечером 12 сентября россияне нанесли удар по логистической инфраструктуре региона. В результате атаки пострадали два человека. Повреждены здание и грузовик. Фото: последствия российской атаки по Одесской области (t.me/dsns_telegram) На месте вместе со спасателями работали две местные пожарные команды.