РФ ударила КАБами по Сумам: половина пострадавших - дети

Ночью 28 июля российские захватчики совершили воздушное нападение на Сумы. В результате пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

"В результате ночного российского авиационного удара 2 КАБами по жилому сектору Сум пострадали 6 человек, из них 3 дети: 6, 3, 10 лет", - подтвердил Кривошеенко.

По его словам, 10-летнего мальчика уже госпитализировали. Что касается других пострадавших, то им оказали помощь сразу на месте вражеского удара.

Последствия атаки РФ на Сумы 28 июля (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Глава местной ГВА также уточнил, что две пострадавшие женщины 38 и 39 лет получили легкие травмы - они лечатся амбулаторно.

Последствия атаки РФ на Сумы 28 июля (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Кроме того, ранение получил и 71-летний мужчина - сейчас его состояние удовлетворительное.

"Повреждено предварительно около 12 домов, 3 дома разрушены", - подытожил Кривошеенко.

Последствия атаки РФ на Сумы 28 июля (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Напомним, вечером 26 июля семь человек были ранены в результате российского авиаудара по Сумам семью КАБами и ударными БпЛА.

"Среди них один ребенок, который находится в стационаре. Еще один человек лечится в медицинском учреждении, пять человек - амбулаторно", - сообщил тогда глава ГВА.