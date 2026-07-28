РФ ударила КАБами по Сумам: половина пострадавших - дети
Ночью 28 июля российские захватчики совершили воздушное нападение на Сумы. В результате пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.
"В результате ночного российского авиационного удара 2 КАБами по жилому сектору Сум пострадали 6 человек, из них 3 дети: 6, 3, 10 лет", - подтвердил Кривошеенко.
По его словам, 10-летнего мальчика уже госпитализировали. Что касается других пострадавших, то им оказали помощь сразу на месте вражеского удара.
Последствия атаки РФ на Сумы 28 июля (Фото: @serhii_kryvosheienko)
Глава местной ГВА также уточнил, что две пострадавшие женщины 38 и 39 лет получили легкие травмы - они лечатся амбулаторно.
Последствия атаки РФ на Сумы 28 июля (Фото: @serhii_kryvosheienko)
Кроме того, ранение получил и 71-летний мужчина - сейчас его состояние удовлетворительное.
"Повреждено предварительно около 12 домов, 3 дома разрушены", - подытожил Кривошеенко.
Последствия атаки РФ на Сумы 28 июля (Фото: @serhii_kryvosheienko)
Напомним, вечером 26 июля семь человек были ранены в результате российского авиаудара по Сумам семью КАБами и ударными БпЛА.
"Среди них один ребенок, который находится в стационаре. Еще один человек лечится в медицинском учреждении, пять человек - амбулаторно", - сообщил тогда глава ГВА.
Кстати, РБК-Украина уже рассказало, как ПВО отражала новую атаку России 28 июля.
Также мы писали о воздушном нападении врага на Киев, которое произошло минувшей ночью.
Кроме того, стало известно, что Путин ищет деньги на продолжение войны с Украиной.