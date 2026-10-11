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РФ ударила по Ивано-Франковской области, погибли два человека

20:46 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила по Ивано-Франковской области, погибли два человека Фото: Спасатели работают на месте вражеского удара (Getty Images)
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11 октября Россия атаковала Ивано-Франковскую область - сейчас известно о по меньшей мере двух жертвах.

Об этом заявила глава местной ОВА Светлана Онищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Facebook.

"В результате атаки БпЛА погибли два человека, еще один человек травмирован. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшему - выздоровление", - написала Онищук.

По ее словам, также удар РФ повредил одно здание. Данные о других последствиях сейчас уточняются.

Глава ОВА добавила, что на месте работают соответствующие службы и специалисты.

"Если вы обнаружили обломки беспилотника или другие подозрительные предметы - не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать. Немедленно сообщите о находке экстренным службам", - призвала Онищук местных жителей.

На новую вражескую атаку также отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он подтвердил, что жертвами нового удара РФ стали сразу двое гражданских. По его словам, также повреждена гражданская инфраструктура.

"В который раз напоминаю - реагируйте на тревогу! Берегите себя! Не находитесь на улице во время тревоги. Это опасно для жизни", - напомнил Марцинкив.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа об "энергетическом перемирии".

Также мы писали о последствиях новой атаки врага на Киев.

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