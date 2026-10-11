РФ ударила по Ивано-Франковской области, погибли два человека
11 октября Россия атаковала Ивано-Франковскую область - сейчас известно о по меньшей мере двух жертвах.
Об этом заявила глава местной ОВА Светлана Онищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Facebook.
"В результате атаки БпЛА погибли два человека, еще один человек травмирован. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшему - выздоровление", - написала Онищук.
По ее словам, также удар РФ повредил одно здание. Данные о других последствиях сейчас уточняются.
Глава ОВА добавила, что на месте работают соответствующие службы и специалисты.
"Если вы обнаружили обломки беспилотника или другие подозрительные предметы - не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать. Немедленно сообщите о находке экстренным службам", - призвала Онищук местных жителей.
На новую вражескую атаку также отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Он подтвердил, что жертвами нового удара РФ стали сразу двое гражданских. По его словам, также повреждена гражданская инфраструктура.
"В который раз напоминаю - реагируйте на тревогу! Берегите себя! Не находитесь на улице во время тревоги. Это опасно для жизни", - напомнил Марцинкив.
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