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РФ пошкодила ЛЕП у Києві: на обох берегах почалися проблеми з водою

17:23 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ пошкодила ЛЕП у Києві: на обох берегах почалися проблеми з водою Фото: У столиці знову проблеми з водопостачанням (Getty Images)
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11 жовтня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Києва, внаслідок чого пошкоджена високовольтна лінія електропередач.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Пошкоджена високовольтна лінія електропередач", - наголосив Кличко.

За його словами, тиск води в системі на правому та лівому берегах - понижений.

Міський голова додав, що аварійні бригади вже працюють.

Ситуація зі світлом у Києві 11 жовтня

"Укренерго" повідомляє, що у столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення.

Енергетики вже заживлюють споживачів за резервними схемами. Оцінити пошкодження та розпочати аварійно-відновлювальні роботи зможуть після відбою повітряної тривоги.

Жителів Києва, у яких наразі є світло, закликають тимчасово обмежити використання потужних електроприладів. Це допоможе знизити навантаження на мережі та швидше відновити стабільне електропостачання в усіх районах столиці.

Раніше РБК-Україна розповідало, яка саме частина Києва залишилась без світла через атаку РФ.

Окрім того, нещодавно експерт назвав м’який та найгірший сценарії для Києва взимку.

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