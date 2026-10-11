РФ пошкодила ЛЕП у Києві: на обох берегах почалися проблеми з водою
11 жовтня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Києва, внаслідок чого пошкоджена високовольтна лінія електропередач.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Пошкоджена високовольтна лінія електропередач", - наголосив Кличко.
За його словами, тиск води в системі на правому та лівому берегах - понижений.
Міський голова додав, що аварійні бригади вже працюють.
Ситуація зі світлом у Києві 11 жовтня
"Укренерго" повідомляє, що у столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення.
Енергетики вже заживлюють споживачів за резервними схемами. Оцінити пошкодження та розпочати аварійно-відновлювальні роботи зможуть після відбою повітряної тривоги.
Жителів Києва, у яких наразі є світло, закликають тимчасово обмежити використання потужних електроприладів. Це допоможе знизити навантаження на мережі та швидше відновити стабільне електропостачання в усіх районах столиці.
Раніше РБК-Україна розповідало, яка саме частина Києва залишилась без світла через атаку РФ.
Окрім того, нещодавно експерт назвав м’який та найгірший сценарії для Києва взимку.