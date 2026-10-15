РФ ударила дронами по танкерах у Румунії, частина екіпажу зникла безвісти

За словами глави держави, уночі в територіальних водах Румунії загорілися два хімічні танкери після того, як російські дрони порушили повітряний простір Румунії

Дан офіційно підтвердив, що іноземні судна зазнали ударів безпілотників.

Він також додав, що в момент атаки танкери стояли на якорі у Чорному морі поблизу гирла каналу, що веде до Дунаю.

Як зазначив Дан, спочатку румунська морська адміністрація отримала сигнал від танкера Wine Trader під прапором Сан-Марино.

Ба більше, трохи пізніше загорівся хімічний танкер Yara J під прапором Коморських Островів, який перевозив нафту та хімічні речовини.

Румунські посадовці повідомили, що рятувальники досі шукають сімох членів екіпажу Wine Trader, які зникли безвісти. Також відомо, що ще п'ятьох людей вдалося врятувати.