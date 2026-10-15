РФ ударила дронами по танкерам в Румынии, часть экипажа пропала без вести

Ночью 15 октября Россия совершила новое воздушное нападение на Румынию - это произошло в территориальных водах страны.
Об этом заявил президент Румынии Никушо Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам главы государства, ночью в территориальных водах Румынии загорелись два химических танкера после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии.
Дан официально подтвердил, что иностранные суда попали под удары беспилотников.
Он также добавил, что в момент атаки танкеры стояли на якоре в Черном море вблизи устья канала, ведущего к Дунаю.
Как отметил Дан, первоначально румынская морская администрация получила сигнал от танкера Wine Trader под флагом Сан-Марино.
Более того, чуть позже загорелся химический танкер Yara J под флагом Коморских Островов, который перевозил нефть и химические вещества.
Румынские чиновники сообщили, что спасатели до сих пор ищут пропавших без вести семь членов экипажа Wine Trader. Также известно, что еще пять человек удалось спасти.
Напомним, 29 сентября на востоке Румынии обнаружили обломки неизвестного объекта, похожего на беспилотник. На месте падения вспыхнул пожар, который впоследствии погас сам. Никто не пострадал, материальный ущерб также не зафиксировали.
Ранее, в ночь на 27 сентября, неизвестная воздушная цель залетела в воздушное пространство Румынии вблизи украинской границы . Для ее отслеживания в небо подняли два истребителя и румынский военный вертолет. Цель находилась над территорией страны чнесколько минут, после чего ее сигнал исчез.
Кроме того, 16 августа Румыния сообщила об уничтожении нарушившего ее воздушное пространство беспилотника. Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по воздушному патрулированию, получил разрешение на поражение цели и сбил ее.