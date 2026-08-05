РФ убила 17 людей, затримки з антибалістикою призводять до таких наслідків, - Зеленський

Скільки людей постраждало

Станом на зараз відомо про 44 постраждалих внаслідок атаки. Ще 17 людей загинули.

Президент розповів, що удар був важким. Росія застосувала:

24 балістичні ракети;

4 ракети типу "Циркон" та "Онікс";

115 дронів, значна частина з яких - реактивні.

По яких об'єктах вдарила Росія

За словами Зеленського, основною ціллю атаки стали складські приміщення цивільних підприємств. Також ворог бив по інфраструктурі та залізничній станції.

Серед об'єктів, що не мають жодного стосунку до війни, - пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів та цивільна логістика.

Що допоможе врятувати життя

Зеленський зазначив, що зберегти життя загиблих могли б перехоплювачі балістики. Він закликав партнерів усвідомити: затримки з їх постачанням або небажання передавати антибалістику призводять саме до таких жахливих жертв і руйнувань.

Ті партнери, які не готові активніше допомагати з постачанням перехоплювачів, можуть підтримати Україну новими санкційними кроками. За словами президента, значна частина російських виробництв балістики досі не перебуває під санкціями.

Зеленський закликав G7, ЄС та всіх, хто підтримує захист життя, ухвалити нові санкційні рішення.

Наслідки атаки на Київ та область 5 серпня

Тим часом у Києві після удару спалахнули пожежі в житлових будинках, на складах та в офісній будівлі.

Вогонь охопив кілька об'єктів одразу після атаки.