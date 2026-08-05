RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ убила 17 человек, задержки с антибаллистикой приводят к таким последствиям, - Зеленский

09:58 05.08.2026 Ср
2 мин
Президент призвал партнеров помочь с перехватчиками баллистики
aimg Елена Чупровская
Фото: в результате атаки на Киев и область пострадали не менее 44 человек (t.me/dsns_telegram)

В результате ночной атаки РФ по Украине погибли по меньшей мере 17 человек, 44 пострадали.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько человек пострадало

По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших в результате атаки. Еще 17 человек погибли.

Президент рассказал, что удар был тяжелым. Россия применила:

  • 24 баллистические ракеты;
  • 4 ракеты типа "Циркон" и "Оникс";
  • 115 дронов, значительная часть из которых – реактивные.

По каким объектам ударила Россия

По словам Зеленского, основной целью атаки стали складские помещения гражданских предприятий. Также враг бил по инфраструктуре и железнодорожной станции.

Среди объектов, не имеющих никакого отношения к войне, - пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданская логистика.

Что поможет спасти жизнь

Зеленский отметил, что сохранить жизнь погибших могли бы перехватчики баллистики. Он призвал партнеров осознать: задержки с их снабжением или нежелание передавать антибаллистику приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям.

Те партнеры, которые не готовы более активно помогать с поставками перехватчиков, могут поддержать Украину новыми санкционными шагами. По словам президента, значительная часть российских производств баллистики до сих пор не под санкциями.

Зеленский призвал G7, ЕС и всех, кто поддерживает защиту жизни, принять новые санкционные решения.

Последствия атаки на Киев и область 5 августа

Тем временем, в Киеве после удара вспыхнули пожары в жилых домах, на складах и в офисном здании .

Огонь охватил несколько объектов сразу после атаки.

Как сообщало РБК-Украина, в Киевской области количество жертв возросло до 14, а пострадавших - почти до 30.

Спасатели продолжали разбирать завалы.

Восемь человек погибли на перроне в Броварском районе. Они не успели на свой последний поезд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийКиев