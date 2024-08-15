UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ цього тижня атакувала підстанції "Укрзалізниці": пошкодження ще відновлюють

Фото: Росія атакувала енергосистему "Укрзалізниці" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія цього тижня атакувала енергосистему "Укрзалізниці". Пошкодження, яких завдали окупанти, ще відновлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначається, ворог цього тижня завдав ударів по енергетичній системі "Укрзалізниці" на півночі України. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.

"УЗ" повідомляє, що затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а в будинки місцевих жителів швидко повернулося світло.

"Наразі Укрзалізниця власними силами спрацює над відновленням енергосистеми компанії", - йдеться у повідомленні.

 

Обстріли північних областей України

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська атакували місто Бахмач Чернігівської області. Як повідомила місцева влада, росіяни атакували цивільну інфраструктуру безпілотниками.

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, обійшлося без постраждалих.

Крім того, минулої ночі окупанти атакували Житомирську та Чернігівську області. Під ударом були інфраструктурні об'єкти. На щастя, внаслідок атак ніхто не постраждав.

"Укренерго" також повідомляло, що 14 серпня Росія вдарила по енергетичних об'єктах на півночі та півдні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна в Україні