РФ цього тижня атакувала підстанції "Укрзалізниці": пошкодження ще відновлюють

Обстріли північних областей України

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська атакували місто Бахмач Чернігівської області. Як повідомила місцева влада, росіяни атакували цивільну інфраструктуру безпілотниками.

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, обійшлося без постраждалих.

Крім того, минулої ночі окупанти атакували Житомирську та Чернігівську області. Під ударом були інфраструктурні об'єкти. На щастя, внаслідок атак ніхто не постраждав.

"Укренерго" також повідомляло, що 14 серпня Росія вдарила по енергетичних об'єктах на півночі та півдні України.

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