РФ на этой неделе атаковала подстанции "Укрзализныци": повреждения еще восстанавливают

Россия на этой неделе атаковала энергосистему "Укрзализныци". Повреждения, нанесенные оккупантами, еще восстанавливают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как отмечается, враг на этой неделе нанес удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины. В результате вражеской атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.
"УЗ" сообщает, что задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома местных жителей быстро вернулся свет.
"В настоящее время Укрзализныця собственными силами сработает над восстановлением энергосистемы компании", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 13 августа российские войска атаковали город Бахмач Черниговской области. Как сообщили местные власти, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру беспилотниками.
В результате вражеского удара возник пожар, обошлось без пострадавших.
Кроме того, минувшей ночью оккупанты атаковали Житомирскую и Черниговскую области. Под ударом были инфраструктурные объекты. К счастью, в результате атак никто не пострадал.
"Укрэнерго" также сообщало, что 14 августа Россия ударила по энергетическим объектам на севере и юге Украины.
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