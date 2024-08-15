РФ на этой неделе атаковала подстанции "Укрзализныци": повреждения еще восстанавливают

Как отмечается, враг на этой неделе нанес удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины. В результате вражеской атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.

"УЗ" сообщает, что задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома местных жителей быстро вернулся свет.

"В настоящее время Укрзализныця собственными силами сработает над восстановлением энергосистемы компании", - говорится в сообщении.