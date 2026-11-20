У Росії продовжують висувати умови щодо тго, хто буде представляти Європу на перемовинах щодо закінчення війни в України. Тепер країна-агресорка відкидає участь в них голови зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, передає Reuters.

Росія проти Каллас

Захарова заявила, що участь Каллас у будь-яких потенційних майбутніх переговорах щодо України з Москвою нібито призведе до їх зриву.

За її словами, Каллас абсолютно не підходить для участі в таких переговорах. Також речниця МЗС перерахувала низку заяв Каллас, які буцімто свідчать про антиросійські настрої чиновниці ЄС.

"Якщо хтось у Брюсселі зацікавлений у такому переговірнику з Росією, це лише чітко демонструє нам, яких результатів вони сподіваються досягти в діалозі з нами - зрив будь-яких мирних ініціатив. Мені здається, що це те, що вона (Каллас - ред.) зробить з відзнакою", - цинічно сказала Захарова.

Що каже Каллас

Каллас заявила раніше, що Росія не має права голосу щодо того, хто представлятиме ЄС на мирних переговорах між Україною та Росією. Вона додала, що вона знає, що Москва не хоче її присутності, але вона виступатиме від імені всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Топдипломатка каже, що Росії потрібно погодитися на припинення вогню в Україні та піти на поступки, перш ніж розпочнуться будь-які серйозні мирні переговори. Також вона скептично поставилася до бажання РФ обговорювати власну архітектуру безпеки Європи в межах перемовин.