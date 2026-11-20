В России продолжают выдвигать условия относительно того, кто будет представлять Европу на переговорах по окончании войны в Украине. Теперь страна-агрессор исключает участие в них главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, передает Reuters.

Россия против Каллас

Захарова заявила, что участие Каллас в любых потенциальных предстоящих переговорах по Украине с Москвой якобы приведет к их срыву.

По ее словам, Каллас совершенно не подходит для участия в переговорах. Также пресс-секретарь МИД перечислила ряд заявлений Каллас, которые якобы свидетельствуют об антироссийских настроениях чиновницы ЕС.

"Если кто-то в Брюсселе заинтересован в таком переговорнике с Россией, это лишь четко демонстрирует нам, каких результатов они надеются достичь в диалоге с нами - срыв любых мирных инициатив. Мне кажется, что это то, что она (Каллас - ред.) сделает с отличием", - цинчно сказала Захарова.

Что говорит Каллас

Каллас заявила ранее, что Россия не имеет права голоса по поводу того, кто будет представлять ЕС на мирных переговорах между Украиной и Россией. Она добавила, что она знает, что Москва не хочет ее присутствия, но она будет выступать от имени всех 27 государств-членов Евросоюза.

Топ-дипломатка говорит, что России нужно согласиться на прекращение огня в Украине и пойти на уступки, прежде чем начнутся серьезные мирные переговоры. Также она скептически отнеслась к желанию РФ обсуждать собственную архитектуру безопасности Европы в рамках переговоров.