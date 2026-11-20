РФ цинично отвергла участие Каллас в мирных переговорах по Украине
В России продолжают выдвигать условия относительно того, кто будет представлять Европу на переговорах по окончании войны в Украине. Теперь страна-агрессор исключает участие в них главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, передает Reuters.
Россия против Каллас
Захарова заявила, что участие Каллас в любых потенциальных предстоящих переговорах по Украине с Москвой якобы приведет к их срыву.
По ее словам, Каллас совершенно не подходит для участия в переговорах. Также пресс-секретарь МИД перечислила ряд заявлений Каллас, которые якобы свидетельствуют об антироссийских настроениях чиновницы ЕС.
"Если кто-то в Брюсселе заинтересован в таком переговорнике с Россией, это лишь четко демонстрирует нам, каких результатов они надеются достичь в диалоге с нами - срыв любых мирных инициатив. Мне кажется, что это то, что она (Каллас - ред.) сделает с отличием", - цинчно сказала Захарова.
Что говорит Каллас
Каллас заявила ранее, что Россия не имеет права голоса по поводу того, кто будет представлять ЕС на мирных переговорах между Украиной и Россией. Она добавила, что она знает, что Москва не хочет ее присутствия, но она будет выступать от имени всех 27 государств-членов Евросоюза.
Топ-дипломатка говорит, что России нужно согласиться на прекращение огня в Украине и пойти на уступки, прежде чем начнутся серьезные мирные переговоры. Также она скептически отнеслась к желанию РФ обсуждать собственную архитектуру безопасности Европы в рамках переговоров.
Ранее РБК-Украина писало, что Европа не должна исключать возможность переговоров с РФ в Москве, если они дадут какой-то результат, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, было бы ошибкой отклонить предложение российского диктатора Владимира Путина провести переговоры с европейцами в Москве.
Кроме того, Путин заявил, что РФ предложила европейцам приехать в Москву, чтобы прояснить свою позицию по отношению к Украине. Это поможет сформировать послевоенную архитектуру безопасности на континенте.
Также стало известно, что Путину не следует приглашать европейских лидеров в Москву. Есть один вопрос, на который ему следует ответить, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, если Кремль хочет мира, нужно начинать с согласования прекращения огня.