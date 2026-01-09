РФ цинічно підтвердила удар "Орєшніком" по Україні, прикрившись вигаданою "відповіддю"

Зокрема росіяни прилюдно зізналися, що "у відповідь" на так звану "атаку по резиденції" російського диктатора було вчинено теракт проти українського цивільного населення - а саме, запуск ракети з комплексу "Орєшнік" та атака ударними безпілотниками.

Також, як вже традиційно робиться після подібних терактів, росіяни заявили, що "цілей удару досягнуто". За версією російського міністерства, нібито було уражено вигадані окупантами "об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів".

При цьому окупанти попри брехню про "військові об'єкти" відразу ж зізналися, що головною мішенню атаки була енергетична інфраструктура. В заяві російського міністерства про це є окрема згадка, разом із черговими погрозами скоїти нові теракти проти України.