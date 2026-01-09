РФ цинично подтвердила удар "Орешником" по Украине, прикрывшись вымышленным "ответом"

В частности россияне публично признались, что "в ответ" на так называемую "атаку по резиденции" российского диктатора был совершен теракт против украинского гражданского населения - а именно, запуск ракеты из комплекса "Орешник" и атака ударными беспилотниками.

Также, как уже традиционно делается после подобных терактов, россияне заявили, что "цели удара достигнуты". По версии российского министерства, якобы были поражены вымышленные оккупантами "объекты производства беспилотных летательных аппаратов".

При этом оккупанты несмотря на ложь о "военных объектах" сразу жепризнались, что главной мишенью атаки была энергетическая инфраструктура. В заявлении российского министерства об этом есть отдельное упоминание, вместе с очередными угрозами совершить новые теракты против Украины.