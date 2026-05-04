РФ целенаправленно наносит удары дронами по заправкам в Харькове, - Терехов

14:54 04.05.2026 Пн
2 мин
Сколько АЗС уже были атакованы врагом?
aimg Валерий Ульяненко
РФ целенаправленно наносит удары дронами по заправкам в Харькове, - Терехов Фото: удар по АЗС в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv)
За неделю российские оккупанты нанесли 15 ударов по 11 АЗС в Харькове. Практически все атаки пришлись на газовые станции, установленные на заправках.

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Объектив".

По его словам, враг использует для атак беспилотники типа "V2U" с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на АЗС.

"Никакой паники нет. Вы сегодня видели, что все АЗС, которые не повреждены, работают, машины имеют возможность заправляться", - сказал Терехов.

Городской голова подчеркнул, что нужно быть осторожными. Он также отметил, что владельцам АЗС необходимо сделать определенные габионы, чтобы была возможность закрыть газовые станции, установленные на этих АЗС, поскольку практически все удары произошли именно по ним.

"Очень важно, чтобы была защита, это прерогатива не городского совета, это военная администрация вместе с военными, но ведь и владельцы АЗС, я обратился к ним, чтобы они защищали свои АЗС, это очень важно", - отметил Терехов.

Он напомнил, что россияне наносили удары по железной дороге, по трансформаторным подстанциям, по критической инфраструктуре. Терехов добавил, что "очередь пришла к АЗС".

Напомним, утром 1 мая российские оккупанты атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.

Как сообщили в ГСЧС, россияне атаковали пять заправок. На двух из них, в Слободском районе города и в Чугуеве, возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

На следующий день в Харькове снова зафиксировали серию ударов дронов, в частности по АЗС в нескольких районах. В результате атак по меньшей мере в шести районах города пострадали семь человек.

В результате атаки произошли масштабные пожары и разрушения. Горели газовые емкости, авто, здания.

АЗС Игорь Терехов Харьков Война в Украине Дрони
