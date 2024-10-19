РФ тримає у Чорному морі носій "Калібрів", але він без ракет: деталі від ВМС
Станом на ранок 19 жовтня, Росія тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Однак його загальний залп складає 0 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте чотири судна зафіксовано у Середземному морі. Три з них є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
У ВМС вкотре наголосили, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, вчора в Чорному та Середземному морях було зафіксовано точно таку саму кількість кораблів і ракетоносіїв. І в Чорному морі судно так само було без "Калібрів".
Також нещодавно ми писали, що за словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, фото РФ фактично більше не може впливати на хід бойових дій в Україні. Крім цього, ворог не може потрапити і з тих ракетоносіїв, які в Середземному морі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.