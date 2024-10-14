ua en ru
Пн, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський флот уже не впливає на перебіг бойових дій в Україні, - Плетенчук

Понеділок 14 жовтня 2024 15:57
UA EN RU
Російський флот уже не впливає на перебіг бойових дій в Україні, - Плетенчук Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Російський флот фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Більш професійно на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, - вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може", - сказав Плетенчук.

За його словами, ворог міг би перекинути деякі одиниці внутрішніми водами, проте не буде цього робити, оскільки "не може дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорноморському морі, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні".

"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити", - додав речник ВМС.

Він зазначив, що слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні.

За словами Плетенчука, Росія вважає себе "потужною морською державою", проте вона все одно технологічно відстає від країн НАТО.

Нагадаємо, за інформацією МВС України, в акваторії Чорного моря сьогодні вранці військові знову зафіксували ворожі кораблі.

Зокрема, станом на 06:00, 14 жовтня, в Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі, як і в минулі дні, суден РФ немає. Проте два кораблі фіксують у Середземному морі. Обидва є ракетоносіями із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорноморський флот ВМС України Війна в Україні
NEWS
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом