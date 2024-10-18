Чи є ракетоносії РФ у Чорному морі сьогодні: у ВМС дали відповідь

Станом на 06:00, 18 жовтня, українські військові знову фіксують ракетоносій РФ в акваторії Чорного моря. Проте він не становить загрози для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, сьогодні у Чорному помічено один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Проте його загальний залп ракет станом на сьогодні становить 0 одиниць.

В Азовському морі, як і в минулі дні та тижні, судна росіян відсутні. Однак військові зафіксували чотири кораблі РФ у Середземному морі. З них три є ракетоносіями "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.