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РФ держит в Черном море носитель "Калибров", но он без ракет: детали от ВМС

Суббота 19 октября 2024 07:54
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РФ держит в Черном море носитель "Калибров", но он без ракет: детали от ВМС Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро 19 октября, Россия держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Однако его общий залп составляет 0 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако четыре судна зафиксированы в Средиземном море. Три из них являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС в очередной раз подчеркнули, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.

Напомним, вчера в Черном и Средиземном морях было зафиксировано точно такое же количество кораблей и ракетоносителей. И в Черном море судно так же было без "Калибров".

Также недавно мы писали, что по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, фото РФ фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине. Помимо этого, враг не может попасть и из тех ракетоносителей, которые в Средиземном море.

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