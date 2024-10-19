РФ держит в Черном море носитель "Калибров", но он без ракет: детали от ВМС

По состоянию на утро 19 октября, Россия держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Однако его общий залп составляет 0 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако четыре судна зафиксированы в Средиземном море. Три из них являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС в очередной раз подчеркнули, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.